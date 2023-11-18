Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        5 yaşındaki Deniz'in ölümüne neden olduğu öne sürülen diş kliniği kapatıldı

        BURSA'da,diş ağrısı nedeniyle götürüldüğü özel diş kliğinde genel anestezi yapılarak 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu işlemi uygulanan, eve geldikten sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Deniz Sönmez´in (5) ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü diş kliniğini mühürleyip 1 ay süreyle kapattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 10:38 Güncelleme: 18.11.2023 - 10:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        5 yaşındaki Deniz'in ölümüne neden olduğu öne sürülen diş kliniği kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da,diş ağrısı nedeniyle götürüldüğü özel diş kliğinde genel anestezi yapılarak 1 dişi çekilip, 1'i kanal tedavisi olmak üzere 4 dişine dolgu işlemi uygulanan, eve geldikten sonra fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede 3 gün sonra oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliğinden hayatını kaybeden Deniz Sönmez´in (5) ölümüyle ilgili soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü diş kliniğini mühürleyip 1 ay süreyle kapattı.

        Kentte yaşayan Elena-Aydın Sönmez, tek çocukları olan Deniz Sönmez'i, diş ağrısı şikayetiyle 10 Kasım'da, özel diş kliniği zincirinin Hürriyet Mahallesi'ndeki şubesine götürdü. İddiaya göre, muayene sonrası dişlerinde çürük tespit edilen çocuğa, genel anestezi altında narkoz verilip, operasyon yapıldı. 1 dişi çekilip, 4 dişine de dolgu yapılan çocuk, narkozun etkisini yitirmesiyle rahatsızlandı. Ağzında yoğun kanama olan çocuğun, ateşi yükseldi ve titremeye başladı. Deniz, şikayetlerinin anesteziye bağlı olduğu söylenerek, kanaması olduğu halde ilaç yazılıp taburcu edildi. Eve geldikten yaklaşık 20 dakika sonra fenalaşınca ailesinin götürdüğü Dörtçelik Çocuk Hastanesi'nde tedaviye alınan Deniz Sönmez, 13 Kasım sabahı, oksijen azlığına bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Deniz Sönmez'in cenazesi, Bursa Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Keles ilçesi kırsal Denizler Mahallesi'nde toprağa verildi.

        BAŞSAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

        Deniz Sönmez'in ölümüyle ilgili olarak, Bursa Cumhuriyet Savcılığı tarafından soruşturma, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından da inceleme başlatıldı. Soruşturma sürerken, İl Sağlık Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, Deniz Sönmez'e operasyon öncesi sedasyon uygulanarak uyutuldu. Aile ise çocuklarına genel anestezi yapıldığını ancak bunun öncesinde bir test yapılmadığını öne sürüp, operasyon sırasında çocuğun boğazına takılan hortumun geniz etini deldiği ve buna bağlı olarak gelişen kanamanın, Deniz Sönmez'in ciğerlerine dolduğu belirtildi. Aile, anestezi uzmanı ve hemşiresinin de narkozdan ayılma sürecini beklemeden klinikten ayrıldığını iddia etti. Soruşturma kapsamında Deniz Sönmez'in annesi Elena ile babası Aydın Sönmez, polis merkezine gidip ifade verdi. İfadelerinde, diş kliniğindeki ihmaller zinciri sebebiyle çocuklarının öldüğünü öne süren çift, klinik çalışanlarından şikayetçi oldu.

        MÜHÜRLENDİ

        Diş kliniği, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 1 ay süreyle mühürlendi. Kliniğin mühürlenen kapısına, "16.11.2023 tarih ve 229439732 Sayılı Sağlık Bakanlığı oluruna istinaden 1 ay süreyle mühürlenmiştir" yazısı yazıldı.

        Bursa İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, bu kararın Sağlık Bakanlığı'nın bilgisi doğrultusunda, soruşturma ve incelemenin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi için alındığı belirtildi. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Mega kentte Saat: 06.00'da başladı! 110 km hızla esecek!
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Gündemdeki Eurofighter hakkında tüm bilinenler
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Elektrikli otomobillerde ÖTV değişikliği
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Kadıköy'de feci kaza sonrası kaçtı yerine başkasını gönderdi!
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        Berlin'de dev randevu! Montella'nın 11'i
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        45 yıl sonra yeniden Kırgız topraklarında
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        3 bölgede kar var! 66 kent için "sarı" ve "turuncu" alarm! Dikkat! Tam fırtına!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Hırvat baron İstanbul'da diz çöktü!
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Emekli aylığı nasıl hesaplanır?
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Bir kadın daha... 2 çocuğunun annesini vahşice katletti!
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Refüjdeki ağaçlara çarptı! 3 ölü, 2 yaralı
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Scholz'dan açıklamalar
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Aydın'daki asansör kazasında bir tutuklama daha!
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        Türkiye'de en başarılı 10 Marvel filmi
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        G.Saray'dan PFDK'ya Ali Koç tepkisi!
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        Sarallar örgüt üyesi 14 kişi tutuklandı
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        "Almanya'daki Türkleri gururlandırmak istiyoruz"
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi
        Yeni torba yasada çek düzenlemesi

        Benzer Haberler

        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
        Bursa-İstanbul deniz otobüsü seferlerinden bazıları iptal edildi
        15 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun 4 gün sonra kurtarıldı
        15 metre derinliğindeki kuyuya düşen koyun 4 gün sonra kurtarıldı
        Bursa'da Tacikistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu
        Bursa'da Tacikistan uyruklu tır şoförü aracında ölü bulundu
        Oyun salonunda bağlantı demiri kopan salıncaktaki 5 çocuğun yaralandığı anl...
        Oyun salonunda bağlantı demiri kopan salıncaktaki 5 çocuğun yaralandığı anl...
        Park halindeki TIR'ında ölü bulundu
        Park halindeki TIR'ında ölü bulundu
        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla 3 kişi tutuklandı
        Bursa'da ruhsatsız silah ticareti iddiasıyla 3 kişi tutuklandı