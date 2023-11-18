Atatürk'e hakaretten tutuklandı
BURSA'nınİnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk (40) tutuklandı.
BURSA'nınİnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk (40) tutuklandı.
Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.
İnegöl Cumhuriyet Savcılığı´nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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