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        Atatürk'e hakaretten tutuklandı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk (40) tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.11.2023 - 14:58 Güncelleme: 18.11.2023 - 15:00
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        Atatürk'e hakaretten tutuklandı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk (40) tutuklandı.

        Olay, İnegöl'ün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde meydana geldi. Atatürk Anıtı önüne gelip Atatürk'e hakaret ettiği öne sürülen Kemal Cıbuk, şikayet üzerine, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Jandarma Komutanlığı'nda sorgulanan ve işsiz olduğu öğrenilen Cıbuk, çıkartıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. 

        İnegöl Cumhuriyet Savcılığı´nın olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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