Gemlik´te sağanak ve fırtına; tekneler karaya vurdu (2)

DENİZSUYUCADDEYE TAŞTI; O ANLAR KAMERADA

Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırtına nedeniyle denizin taştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle, denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi aşarken, taşan deniz suyu, yaklaşık 80 metre ilerideki caddeye ilerledi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taşan deniz suyunun, caddeye doğru ilerlediği ve önüne kattığı eşyaları sürüklediği görüldü.