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        Gemlik´te sağanak ve fırtına; tekneler karaya vurdu (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.11.2023 - 19:58 Güncelleme: 19.11.2023 - 20:00
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        Gemlik´te sağanak ve fırtına; tekneler karaya vurdu (2)
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        DENİZSUYUCADDEYE TAŞTI; O ANLAR KAMERADA

        Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırtına nedeniyle denizin taştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle, denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi aşarken, taşan deniz suyu, yaklaşık 80 metre ilerideki caddeye ilerledi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taşan deniz suyunun, caddeye doğru ilerlediği ve önüne kattığı eşyaları sürüklediği görüldü. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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