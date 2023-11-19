Gemlik´te sağanak ve fırtına; tekneler karaya vurdu (2)
DENİZSUYUCADDEYE TAŞTI; O ANLAR KAMERADA
Bursa'nın Gemlik ilçesinde fırtına nedeniyle denizin taştığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Saatteki hızı 60 kilometreyi aşan lodos nedeniyle, denizdeki dalgaların boyu 3 metreyi aşarken, taşan deniz suyu, yaklaşık 80 metre ilerideki caddeye ilerledi. O anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Görüntülerde taşan deniz suyunun, caddeye doğru ilerlediği ve önüne kattığı eşyaları sürüklediği görüldü.
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