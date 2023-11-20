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        Bursa'da ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolu, yeniden açıldı

        BURSA'nınİnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan ve kar yağışının etkili olduğu kara yolu, 33 saat sonra tekrar ağır tonajlı araçların geçişine açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 11:48 Güncelleme: 20.11.2023 - 11:50
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        Bursa'da ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolu, yeniden açıldı
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        BURSA'nınİnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan ve kar yağışının etkili olduğu kara yolu, 33 saat sonra tekrar ağır tonajlı araçların geçişine açıldı.

        Kentte dün yüksek kesimlerde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiledi. Bursa'nın İnegöl ile Kütahya'nın Domaniç ilçelerini birbirine bağlayan kara yolunda da trafikte aksamalar yaşandı. Tahtaköprü Mahallesi mevkisinde tedbir alan İnegöl Jandarma Komutanlığı Trafik Timi ekipleri, ağır tonajlı araçların bölgeye geçişine izin vermedi. Yolun kardan temizlenmesinin ardından ekipler, 33 saat sonra ağır tonajlı araçların geçişine yeniden izin verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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