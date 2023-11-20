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        Direğe çarpan otomobilden fırlayan sürücü, yolun ortasına savruldu; o anlar kamerada

        BURSA'daaydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayıp, cadde ortasına savrulan sürücü E.K. (23), son anda diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, E.K. ile yanındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 16:08 Güncelleme: 20.11.2023 - 16:10
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        Direğe çarpan otomobilden fırlayan sürücü, yolun ortasına savruldu; o anlar kamerada
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        BURSA'daaydınlatma direğine çarpan otomobilden fırlayıp, cadde ortasına savrulan sürücü E.K. (23), son anda diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, E.K. ile yanındaki kadın hastaneye kaldırıldı.

        Kaza, dün saat 01.00 sıralarında Yıldırım ilçesi Ankara Yolu Caddesi Hacivat Metro İstasyonu mevkisinde meydana geldi. E.K. idaresindeki 16 AAC 112 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki aydınlatma direğine çarptı. E.K., çarpmanın şiddeti ile açılan kapıdan fırlayarak caddenin ortasına savruldu. Elini kaldırıp, 'dur' işaret yapan E.K., son anda diğer araçların altında kalmaktan kurtuldu. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, E.K. ile yanındaki Z.Ş. (20) isimli kadın ağır yaralandı. Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının kritik olduğu bildirildi.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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