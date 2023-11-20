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        Bursa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen tomruk yüklü traktör ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Osman S. (20) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 22:18 Güncelleme: 20.11.2023 - 22:20
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        Bursa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, karşı yönden gelen tomruk yüklü traktör ile çarpıştı. Kazada, otomobil sürücüsü Osman S. (20) ağır yaralandı.

        Kaza saat 20.00 sıralarında Tuzla mahallesinde meydana geldi. İnegöl istikametinden, Tuzla mahallesi istikametine seyir halinde olan Osman S. yönetimindeki 16 V 0128 plakalı otomobil, sürücüsünün kontolünden çıkarak karşı yönden gelen sürücü Dursun A.(45) idaresindeki 16 KDU 26 plakalı tomruk yüklü traktör ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobildeki sürücü Osman S., sıkışarak yaralandı. Kazayı gören diğer sürücüler yaralının yardımına koşarken, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü Osman S., itfaiye ekipleri tarafından sıkıştığı yerden kurtarılıp, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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