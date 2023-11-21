Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Hasan Arat: Beşiktaş 4,5 yılda borçlarını bitirir

        Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Hasan Arat, Bursa'ya geldi. Burada taraftarlarla buluşan Arat, olağanüstü kongreyi kazanırsa 1,5 yıl sonra tekrar aday olacağını belirterek "Ben '4,5 yılda Beşiktaş borçlarını bitirecek' dedim. Tam anlayamamışlar. 1,5 artı 3 yıl yani. Bu dönem olağanüstü kongre dönemi 1,5 yıl. Bir sonraki dönem de 3 yıl. 4,5 yılda Beşiktaş borçlarını bitirir. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 00:18 Güncelleme: 21.11.2023 - 00:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Hasan Arat: Beşiktaş 4,5 yılda borçlarını bitirir
        ABONE OL
        ABONE OL

        Beşiktaş'ta 3 Aralık'ta gerçekleşecek olağanüstü genel kurul öncesi başkan adayı Hasan Arat, Bursa'ya geldi. Burada taraftarlarla buluşan Arat, olağanüstü kongreyi kazanırsa 1,5 yıl sonra tekrar aday olacağını belirterek "Ben '4,5 yılda Beşiktaş borçlarını bitirecek' dedim. Tam anlayamamışlar. 1,5 artı 3 yıl yani. Bu dönem olağanüstü kongre dönemi 1,5 yıl. Bir sonraki dönem de 3 yıl. 4,5 yılda Beşiktaş borçlarını bitirir. Bundan emin olabilirsiniz" dedi.

        Bursa Beşiktaşlılar Derneği'nin daveti üzerine kente gelen Beşiktaş Kulübü'nün başkan adayı Hasan Arat, burada taraftarlarla bir araya geldi. Cuma günü yaptıkları lansmanda anlattıklarının hayal olmadığını söyleyen Arat, söz vermeyeceklerini, yapacaklarını belirtti.

        Kulübün çok kötü şekilde yönetildiğini belirten Hasan Arat, "Transferlerdeki bocalamayı görünce 'Gereğini yapın' diye sosyal medyadan paylaşım yaptım. Eski bir yönetici olarak sıkıntıyı gördüm. Taraftarlara doğru bilgi aktarılmıyordu. Bu yaptıkları işler öyle bir hal aldı ki büyük bir hüsranla sonuçlandı. 3 gün önce açıkladığı ismi başka bir kulüp sabah uçağını indirince camiamızın gençleri büyük bir sükut-u hayale uğradı ve mahçup oldular. Bu iletişimsizlik, bu kötü yönetim gençlerimizi mahçup etti. Eğer deseydiniz ki 'Biz bunu alıyoruz', 'Alamadık', ya da sebeplerini açıklasaydınız, tamam. Ama bir de hiç yapamayacakları şeyleri vaat edip, sizle bunun tartışmasına girdiler. 'Şunu getireceğiz', 'Onla telefonda konuştuk', bunlar olmaz. Bu transfer sistemi bundan sonra bu şekilde gitmeyecek. Sportif direktör ve antrenörümüz, yaptığı transferlerden yaklaşık 6-7 ay sonra istifa etti. İlk sportif direktör gitti, sonra antrenör gitti. Ekonomistim dediler, 60 milyon liralık transfer yaptılar. Diğer kulüpler bizden daha fazla yapmadılar. Biz de çok büyük bir para harcadık. 4 yıllık kontratlar yaptık" diye konuştu.

        "KÖPRÜDEN ÖNCEKİ SON ÇIKIŞ"

        Rıdvan Yılmaz, Emirhan İlkhan ve Serdar Saatçı'nın satışı 10 milyon Euro elde edildiğini söyleyen Arat, "Onana'nın gelişi de 10 milyon Euro. Serdar'ın bugünkü değeri 40 milyon Euro. Böyle bir şey yapılır mı? Bu çocukları nasıl kaptırdınız? Çünkü çocuklarla iyi kontrat yapmadılar. Hatta bazen çocuklara hakarete varan sözler söylediler. Kendi takımımızda oynayan oyuncuya 'Bizim altyapımızdan yetişmedi, niye onu savunayım' dedi kulübün başkanı. Burada yanlış giden bir şeyler var. O yüzden dedim ki '22 Ağustos'da, bir gün bile kaybetmeden olağanüstü genel kurula gidin'. Çünkü tehlike o kadar bağıra bağıra geliyordu ki" ifadelerini kullandı.

        Kongre üyelerine seslenen Arat, "Bakın ben diyorum ki köprüden önceki son çıkıştır. Bu sefer doğru karar vermezseniz Beşiktaş'ın özellikle 2024 yılının Mayıs ayından sonra hiçbir şansı yok" diye konuştu.

        "4,5 YILDA BEŞİKTAŞ'IN BORÇLARI BİTECEK"

        Kongreyi kazandığı takdirde yapacaklarından bahseden Hasan Arat, "Dijital App kuracağız. Dijital App'te gelir getirici yeni bir ekosistem kuracağız. kulübe ücretsiz üye olunabilecek. Kartal yuvalarında indirim ve puan kazanılacak. Kombine bilet, üyelik aidatı, elektrik, su, doğalgaz, telefon gibi kurum ödemelerinin yanı sıra ulaşım kartlarında puan aktarılabilecek. Beşiktaş Gayrimenkul Yatırım Fonu kuracağız. Beşiktaş Girişim Yatırım Sermayesi Fonu kuracağız ve en önemlisi Bireysel Emeklilik Fonu kuracağız. Bu projeden Beşiktaş 1,5 yılda 25 milyon dolar gelir elde edecek. Ben '4,5 yılda Beşiktaş borçlarını bitirecek' dedim. Tam anlayamamışlar. 1,5 artı 3 yıl yani. Bu dönem olağanüstü kongre dönemi 1,5 yıl. Bir sonraki dönem de 3 yıl. Beşiktaş 4,5 yılda borçlarını bitirir. Bundan emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

        "KENDİ EVLATLARIMIZI TUTACAĞIZ"

        Eski yönetimlerin transferde çok para harcadığını söyleyen Arat, "Necip Beşiktaş'a geldiğinde 12 yaşındaydı. 2009 yılından bu yana libero ve stoper pozisyonunda oynadı. Necip'in oynadığı alanlara 44 oyuncu transfer edilmiş. Toplam 63 milyon Euro harcanmış. Hala Necip oynuyor. Kendi evladımız oynuyor. Kendi evlatlarımızı tutacağız. Sahip çıkacağız" diye konuştu.

        "OYNAYAN KALACAK, OYNAMAYAN GİDECEK"

        Olağanüstü kongrede seçildikleri takdirde ilk olarak bütün Beşiktaşlılarla Anıtkabir'e gideceklerini ifade eden Hasan Arat, "Birinci işimiz bu. Bu kulüp Atatürk'ün kulübü. Futbola hemen el atacağız. 3 Aralık akşamı hukuki olarak el atacağız. Ama biz şu an çoktan başladık. Ben prensiplerine bağlı bir insanım. Resmi göreve gelmeden bu işleri açıklamam. Nasıl yapacağız? Eksik olan alanlarımız belli. Bunların hepsi hazır. Ama yapılan kontratlar çok ağır. 4 yıllık kontratlar var. Dolayısıyla orada bir disiplin getireceğiz. Oynayan kalacak, oynamayan gidecek" şeklinde konuştu.

        GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

        -Hasan Arat'ın salona gelmesi

        -Taraftarların karşılaması

        -Hasan Arat konuşması

        -Detaylar

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Mehmet İNAN

        2023-11-21 00:13:37

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Gazze için yeni diplomasi hamlesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        Seçil Erzan mahkemede ilk kez konuştu
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        İtalya'da en büyük mafya yargılamasında 200 kişi mahkum edildi
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        "Tarihe geçmek istiyoruz"
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Anne ile kızı asansörde ölü bulunmuştu! Ön otopsi raporu çıktı!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme'de şok ihbar!
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Bravo kızlar, tebrikler Fenerbahçe
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        Galatasaray forma tedarikçisini açıkladı!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        2 bölgeye yoğun kar geliyor! Meteoroloji saat verdi!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Andre Onana için suç duyurusu!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş!
        4 ay sonra hatırlandı!
        4 ay sonra hatırlandı!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Zonguldak'taki ikinci faciada detaylar netleşti!
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Suçlamaları kabul etti, anlaşma yoluna gitti
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        Boğazından 30 santimetre tiroit kitlesi çıkarıldı!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        EURO 2024 vizesi alan ülkeler!
        İkizlerine 'Baba' isimler
        İkizlerine 'Baba' isimler
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        "Teknolojiyi üreten bir ülke olacağız"
        Tarsus'un gizemli mezarları
        Tarsus'un gizemli mezarları

        Benzer Haberler

        Bursa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Bursa'da otomobil ile traktör çarpıştı: 1 ağır yaralı
        Direğe çarpan otomobilden fırlayan sürücü, yolun ortasına savruldu; o anlar...
        Direğe çarpan otomobilden fırlayan sürücü, yolun ortasına savruldu; o anlar...
        Bursa'da sağanak ve fırtına; taşan deniz suyu caddede 50 metre içeri girdi
        Bursa'da sağanak ve fırtına; taşan deniz suyu caddede 50 metre içeri girdi
        Bursa'da "Zeytin, Zeytinyağı ve Yan Ürünler: Önemi ve Geleceği Çalıştayı" d...
        Bursa'da "Zeytin, Zeytinyağı ve Yan Ürünler: Önemi ve Geleceği Çalıştayı" d...
        Bursa'da ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolu, yeniden açıldı
        Bursa'da ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolu, yeniden açıldı
        Ev arkadaşını 3 kurşunla öldürüp kestiği kafasını buzdolabında sakladı, `Be...
        Ev arkadaşını 3 kurşunla öldürüp kestiği kafasını buzdolabında sakladı, `Be...