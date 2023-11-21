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        El arabası ile geldiği villadan çelik kasa çaldı; o anlar kamerada

        BURSA'dael arabası ile geldiği villadan içinde 5 milyon TL değerinde mücevher olan çelik kasayı çalan B.A. (40), polisin titiz çalışması ile yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 09:28 Güncelleme: 21.11.2023 - 09:30
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        El arabası ile geldiği villadan çelik kasa çaldı; o anlar kamerada
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        BURSA'dael arabası ile geldiği villadan içinde 5 milyon TL değerinde mücevher olan çelik kasayı çalan B.A. (40), polisin titiz çalışması ile yakalandı.

        Olay, 14 Kasım'da saat 06.00 sıralarında Osmangazi ilçesi İnkaya Mahallesi İçmeler Sokak'ta meydana geldi. Y.R.Ü.'ye ait villaya sırtında taşıdığı el arabası ile gelen kişi, kimsenin olmadığını anlayınca balkon kapısını kırıp, içeri girdi. 2 saat evde kalıp, giysi dolabından çelik kasa çalan şüpheli, kaçtı. İhbarla çalışma başlatan Osmangazi Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 38 güvenlik kamerası görüntüsünü izleyip, Doburca Caddesi'nden taksiye binen şüphelinin kar maskeli B.A. olduğunu belirledi. 7 gün süren çalışma sonrası yakalanan B.A.'nın evinde yapılan aramada, 5 milyon TL değerinde mücevher; üst aramasında da Y.R.Ü.'ye ait cipin yedek anahtarı ele geçirildi. Gözaltına alınan B.A.'nın işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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