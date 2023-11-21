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        Tavuk yemi yüklü kamyon, otoyolda yandı

        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan tavuk yemi yüklü kamyon, motor kısmından alev aldı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.11.2023 - 12:38 Güncelleme: 21.11.2023 - 12:40
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        Tavuk yemi yüklü kamyon, otoyolda yandı
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        BURSA'nınOrhangazi ilçesinde, otoyolda seyir halinde olan tavuk yemi yüklü kamyon, motor kısmından alev aldı. Aracını emniyet şeridine çeken sürücü, son anda alevlerin arasında kalmaktan kurtuldu.

        Olay, saat 06.30 sıralarında, Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Gemlik Karsak Kavşağı yakınlarında meydana geldi. İstanbul istikametinden Bursa'ya seyir halindeki Muhlis Koçu (65) idaresindeki 41 K 6272 tavuk yemi yüklü kamyonun motoru alev aldı. Alevleri fark eden sürücü, emniyet şeridine çektiği araçtan inerken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangına, yoldan geçen diğer sürücüler de yangın söndürme tüpleriyle müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında, kamyonun sürücü kabini kullanılamaz hale geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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