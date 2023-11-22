Elini kesim makinesine kaptıran işçinin 4 parmağı koptu

BURSA'nınİnegöl ilçesindeki yatak fabrikasında sağ elini kesim makinesine kaptıran Suat Ö.'nün (49), 4 parmağı koptu.

Olay, Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yatak fabrikasında meydana geldi. İşçi Suat Ö., kesim yaptığı makineye elini kaptırdı. Sağ elinin 4 parmağı kopan işçi, özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.