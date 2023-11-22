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        Elini kesim makinesine kaptıran işçinin 4 parmağı koptu

        BURSA'nınİnegöl ilçesindeki yatak fabrikasında sağ elini kesim makinesine kaptıran Suat Ö.'nün (49), 4 parmağı koptu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.11.2023 - 14:08 Güncelleme: 22.11.2023 - 14:10
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        Elini kesim makinesine kaptıran işçinin 4 parmağı koptu
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        BURSA'nınİnegöl ilçesindeki yatak fabrikasında sağ elini kesim makinesine kaptıran Suat Ö.'nün (49), 4 parmağı koptu.

        Olay, Hamzabey Mahallesi Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren yatak fabrikasında meydana geldi. İşçi Suat Ö., kesim yaptığı makineye elini kaptırdı. Sağ elinin 4 parmağı kopan işçi, özel araçla getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi'ndeki ilk müdahalesinin ardından, parmakları dikilmek üzere Bursa'daki özel bir hastaneye sevk edildi.

        Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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