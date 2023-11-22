Bursa'da, tartışılan Öğretmenler Günü afişi (2)

'DEĞERLİÖĞRETMENLERİMİZİKIRDIYSAK ÖZÜR DİLERİZ'

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde, 24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında belediye tarafından hazırlanan, Mustafa Kemal Atatürk'ün fotoğrafının arkasına, ünlü sinema oyuncuları ve çizgi film karakterleriyle tasarlanıp ilçedeki reklam panolarına asılan afişler, sosyal medyada tepki çekti. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada hatanın fark edilmesinin ardından afişlerin kaldırıldığını vurgulayarak öğretmenlerden özür diledi. Kanar´ın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Adını taşımaktan gurur duyduğumuz Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk ve başımızın tacı tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü´nü kutluyor, sonsuz sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Özetle; arkadaşlarımız 24 Kasım için iki çalışma planlıyor. Birincisi öğrencilerin dikkatini çekecek bir çalışma ve okullar bölgesinde kullanılacak, diğeri bu hafta billboardlar da yer alan Başöğretmen Atatürk´ün yer aldığı öğretmenler günü kutlaması. Öğrenciler için yapılan çalışmaya onaylanmamasına rağmen yanlışlıkla sadece birkaç noktada uygulandığı fark edilir edilmez, kaldırılmıştır. Yani tepkiler üzerine kaldırılmamıştır. Hata fark edilir edilmez değiştirilmiştir. Ve Mustafakemalpaşa billboardlarında bu hafta sadece Başöğretmen Atatürk´ün yer aldığı kutlama yer almaktadır. Konu bundan ibarettir. Hakaret, karalama söz konusu değildir, olamaz. Olumsuz, olumlu tüm eleştirilere sözümüz yok. Bizim Cumhuriyeti kuran Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve öğretmenlerimize saygısızlığımız söz konusu dahi olamaz. Yine de değerli öğretmenlerimizi kırdıysak özür dileriz. Bu durumdan, çirkin ve pervasızca çıkarım sağlamak isteyenlere ise sözümüz yok!"