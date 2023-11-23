Bursa'da sünger imalathanesi ve deposunda yangın BURSA'dasünger imalathanesi ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.

BURSA'dasünger imalathanesi ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.

Yangın, saat 08.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Armutköy Mahallesi'ndeki sünger imalathanesinde çıktı. Alevler, süngerlerin tutuşmasıyla, depoya da sıçradı. 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, imalathanedeki tankın basınç nedeniyle patlamasıyla alevler yeniden büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.