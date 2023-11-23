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        Bursa'da sünger imalathanesi ve deposunda yangın

        BURSA'dasünger imalathanesi ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.11.2023 - 11:38 Güncelleme: 23.11.2023 - 11:40
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        Bursa'da sünger imalathanesi ve deposunda yangın
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        BURSA'dasünger imalathanesi ve deposunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı.

        Yangın, saat 08.30 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Armutköy Mahallesi'ndeki sünger imalathanesinde çıktı. Alevler, süngerlerin tutuşmasıyla, depoya da sıçradı. 20 itfaiye aracıyla müdahale edilen yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, imalathanedeki tankın basınç nedeniyle patlamasıyla alevler yeniden büyüdü. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından 1 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları ise sürüyor.

        Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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