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        Kaza yapan alkollü sürücü: Ocakta yemeğim var, eve gitmem gerek

        BURSA'da,şarampole yuvarlanan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan Nergis E. (29), gelen polislere 'Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım' dedi. Yapılan kontrolde 1,7 promil alkollü olduğu tespit edilen N.E., olayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 11:58 Güncelleme: 25.11.2023 - 12:00
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        Kaza yapan alkollü sürücü: Ocakta yemeğim var, eve gitmem gerek
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        BURSA'da,şarampole yuvarlanan otomobilinden kendi imkanlarıyla çıkan Nergis E. (29), gelen polislere 'Ocakta yemeğim var, eve gitmem lazım' dedi. Yapılan kontrolde 1,7 promil alkollü olduğu tespit edilen N.E., olayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırdı.

        Kaza, saat 02.00 sıralarında Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi'nde meydana geldi. Nergis E. yönetimindeki 16 APT 967 plakalı otomobil Atatürk Caddesi'nde şarampole yuvarlandı. Nergi E. aracından kendi imkanlarıyla çıkarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polislere, "Ocakta yemeğim var. Gitmem gerekiyor" diyen Nergis E., yapılan testte 1,7 promil alkollü çıktı. Polislere, "Ben alkol almadım" diyen Nergis E. bu sırada kazayı görüntüleyen muhabirin de kamerasını kırıp, `Kamerayı ben değil sen kırdın´ dedi. Muhabir şikayetçi olunca Nergis E. polis merkezine götürülerek ifadesi alındı.

        Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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