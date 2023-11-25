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        Bursa'da 'Filistin için çocuklarla el ele zinciri'

        BURSA'daİsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Filistin için çocuklarla el ele zinciri' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ukrayna-Rusya savaşında 20 ayda 510 çocuk ölmüş, Filistin'de Gazze'de 45 günde 5 binden fazla çocuk öldü. 'İki fok balığı buzullarda mahsur kaldı' diye, 'bir tane sokak köpeği yaralandı' diye ortalığı ayağa kaldıranlar maalesef diri diri çocuklarımız, masum kadınlar ve yaşlılar katledilirken kılları bile kıpırdamıyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2023 - 18:28 Güncelleme: 25.11.2023 - 18:30
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        Bursa'da 'Filistin için çocuklarla el ele zinciri'
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        BURSA'daİsrail'in Filistin'e saldırılarını protesto etmek amacıyla 'Filistin için çocuklarla el ele zinciri' etkinliği düzenlendi. Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Ukrayna-Rusya savaşında 20 ayda 510 çocuk ölmüş, Filistin'de Gazze'de 45 günde 5 binden fazla çocuk öldü. 'İki fok balığı buzullarda mahsur kaldı' diye, 'bir tane sokak köpeği yaralandı' diye ortalığı ayağa kaldıranlar maalesef diri diri çocuklarımız, masum kadınlar ve yaşlılar katledilirken kılları bile kıpırdamıyor" dedi.

        Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformu tarafından düzenlenen etkinlikte, Setbaşı Köprüsü ile Tophane Meydanı arasındaki el ele tutuşan çocuklar; İsrail bombalarıyla ölen Filistinli çocuklar için 2 kilometrelik zincir oluşturdu. Ailelerin de katılımıyla gerçekleşen etkinlikte vatandaşlar, ellerindeki döviz, Filistin ve Türk bayraklarıyla, İnönü ve Cumhuriyet Caddeleri'nden 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'na yürüdü. Yaklaşık 10 bin kişinin doldurduğu  meydanda katılımcılar, 'Hamas'a selam, direnişe devam,' Katil İsrail, Filistin'den defol' sloganları attı.

        'GAZZE'DE 45 GÜNDE 5 BİNDEN FAZLA ÇOCUK ÖLDÜ, DÜNYANIN KILI KIPIRDAMADI'

        Etkinlikte konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, emeği geçen gönüllü kuruluşlara teşekkür etti. Ukrayna-Rusya Savaşı'nda 20 ayda 510 çocuğun hayatını kaybettiğini hatırlatan Aktaş, "Filistin'de, Gazze'de 45 günde 5 binden fazla çocuk öldü. 'İki fok balığı buzullarda mahsur kaldı' diye, 'bir tane sokak köpeği yaralandı' diye ortalığı ayağa kaldıranlar maalesef diri diri çocuklarımız, masum kadınlar ve yaşlılar katledilirken kılları bile kıpırdamıyor. O yüzden de sizin buraya gelmeniz, bu manada sözünüzü söylemeniz, duruşunuzu sergilemeniz, onlardan alışveriş yapmamanız çok ama çok kıymetli." diye konuştu

        Dünya'da sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Filistin konusunda duruş sergilediğini söyleyen Aktaş, "Siyaset adına söylemiyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Dünyada sadece tek bir lider bu konuda bir duruş sergiliyor. Her ortamda sporcusunun, sanatçısının velhasılı tüm vatandaşların eylem yapmaktan çekindiği bir ortamda Sayın Cumhurbaşkanımız gittiği her ortamda üzerine basa basa bu konuyu ifade ediyor. Dolayısıyla ülkemizden çıkan ses çok önemli. Bursamızdan çıkan ses çok önemli" ifadelerini kullandı. Etkinlik çocukların gökyüzüne balon bırakmasıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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