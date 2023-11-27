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        Sevgilisini 2'nci kattan boşluğa itip başında bıçakla bekleyen kadın: Dengesini kaybedip düştü

        BURSA'da,kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı sevgilisi Y.U.'yu evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa iten ve elindeki bıçakla tehditler savurunca gözaltına alınan G.K. (33) adlı kadın, suçlamaları reddetti. G.K., Y.U.'nun dengesini kaybedip boşluğa düştüğünü öne sürdü. Vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınan Y.U. ise polise, kendisini, boşluğa G.K.'nin ittiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.11.2023 - 14:18 Güncelleme: 27.11.2023 - 14:20
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        Sevgilisini 2'nci kattan boşluğa itip başında bıçakla bekleyen kadın: Dengesini kaybedip düştü
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        BURSA'da,kendisini aldattığı şüphesiyle tartıştığı sevgilisi Y.U.'yu evlerinin ikinci katındaki pencereden boşluğa iten ve elindeki bıçakla tehditler savurunca gözaltına alınan G.K. (33) adlı kadın, suçlamaları reddetti. G.K., Y.U.'nun dengesini kaybedip boşluğa düştüğünü öne sürdü. Vücudundaki kırıklar nedeniyle hastanede tedaviye alınan Y.U. ise polise, kendisini, boşluğa G.K.'nin ittiğini söyledi.

        Olay, dün akşam saatlerinde, Osmangazi ilçesi Demirtaş Barbaros Mahallesi'nde bir apartmanda meydana geldi. G.K., kendisini aldattığından şüphelendiği sevgilisi Y.U. ile evde tartıştı. İddiaya göre, tartışma sonrası G.K., Y.U.'yu 2'nci kattaki evlerinin penceresinden boşluğa itti. Metrelerce yükseklikten zemine düşen Y.U., komşularından yardım istedi.

        'ALDATMANIN BEDELİ'

        Yerde hareketsiz yatan sevgilisinin yanına gelen G.K., elindeki bıçakla etrafa tehdit savurdu. Kendisini görüntüleyen komşularına da tepki gösteren G.K., "Beni aldatmanın bedeli bu, erkek olun karınıza sahip çıkın'' dedi.

        İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y.U., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Y.U.'nun vücudunun çeşitli yerlerinde kırık olduğu tespit edildi. Bilinci açık olan Y.'U.'nun, polise sözlü olarak verdiği ifadesinde, kendisini pencereden G.K.'nin ittiğini söylediği öğrenildi. Polis ekiplerinin gözaltına aldığı ve ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen G.K., sevgilisinin dengesini kaybedip camdan düştüğünü, kendisinin itmediğini söyledi. İl Emniyet Müdürlüğü'nde sorgusu devam eden G.K, işlemlerinin ardından adliyeye çıkarılacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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