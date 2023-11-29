Tarihi handaki 250 yıllık çınar ağacı, lodos nedeniyle devrildi (3)

250YILLIKANIT ÇINAR KALDIRILDI

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi'nde, Osmanlı İmparatorluğu'nun 8'inci padişahı 2'nci Bayezid tarafından 1491 yılında Ulu Cami'nin bulunduğu bölgede yaptırılan Koza Han'daki tarihi çınar, gece saatlerinde başlayan lodosun etkisiyle devrildi. 250 yıllık anıt çınar, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nden 25 kişilik ekibin çalışmalarıyla kaldırıldı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.