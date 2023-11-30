MUDANYA'DA SEL ETKİLİ OLDU; DERELER TAŞTI, ARAÇLAR SULAR İÇİNDE KALDI (3)

EVVEİŞ YERLERİ ÇAMURA BULANDI

Hasanbey Mahallesi'nde sel nedeniyle ev ve işyerlerinde su baskınları yaşanırken, İşbilen Sokak'ta selin etkisiyle bir apartmanın giriş katındaki daireyi ve deposunu su bastı. Sokaklar, akan suyun sürüklediği toprak yığınları ve ağaç dallarıyla dolarken park halindeki araçlar ise çamura bulandı. Ekiplerin su basan evlerde temizleme ve hasar tespit çalışmaları sürüyor.