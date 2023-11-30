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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı (4)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 10:28 Güncelleme: 30.11.2023 - 10:28
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        Mudanya'da sel etkili oldu; dereler taştı, araçlar sular içinde kaldı (4)
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        '16VATANDAŞIMIZISUYUN İÇİNDEN KURTARDIK'

        Bursa'da gece saatlerinde etkili olan sağanakta derelerin taştığı cadde ve sokakların göle döndüğü Mudanya ilçesi Tirilye Mahallesi'nde AFAD ve belediye ekipleri, su baskınlarının yaşandığı ev ve iş yerlerinde hasar tespit ve temizleme çalışmalarını sürdürüyor. Çalışmaları takip edip, incelemelerde bulunan Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, sudan kurtarılan bir kişinin hastaneye kaldırıldığını belirterek "Şu an 40´a yakın iş yeri ve evde ciddi anlamda hasar var. 20 araçta hasar var, can kaybımız yok. En fazla sevindiren haber de bu. Gece saat 01.00´den sonra çok şiddetli bir şekilde yağmur yağmaya başladı ve Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya ilçe Belediyesi, BUSKİ, AFAD takip etmeye başladılar. Çalışmalarımız çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 16 vatandaşımızı suyun içinden kurtardık, 1 vatandaşımızın hafif yarası vardı hastaneye kaldırdık, diğer vatandaşlarımızın sağlık durumları şu an iyi. Metrekareye 53 kilogram civarında bir yağış oldu, bu yağış sadece burada olmadı Bursa´nın diğer ilçelerinde de oldu, özellikle Ankara Yolu´nun kapanması söz konusu oldu. Bunların hepsi geride kaldı, yollarımız açık, hiçbir problem yok. Tek problemimiz Trilye Mahallesi´nde, bu sıkıntıyı da aşacağız" dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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