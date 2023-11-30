Kripto parada 80 bin TL´sini batırdığı arkadaşı demirle saldırdı; askerlik şubesine sığındı BURSA´da,4 yılda biriktirdiği 80 bin TL´sini değerlendirmesi için verdiği Hasan Ş.´nin (28) parayı kripto parada kaybettiğini öğrenen Zafer K. (46), sinir krizi geçirdi. Zafer K.´nin demir parçasıyla saldırdığı Hasan Ş., askerlik şubesine sığınarak kurtuldu.

BURSA´da,4 yılda biriktirdiği 80 bin TL´sini değerlendirmesi için verdiği Hasan Ş.´nin (28) parayı kripto parada kaybettiğini öğrenen Zafer K. (46), sinir krizi geçirdi. Zafer K.´nin demir parçasıyla saldırdığı Hasan Ş., askerlik şubesine sığınarak kurtuldu.

Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi´nde meydana geldi. 4 yılda biriktirdiği 80 bin TL ile yatırım yapmak isteyen Zafer K. (46) parayı arkadaşı Hasan Ş.´ye (28) verdi. Kısa sürede parayı ikiye katlayacağını belirten Hasan Ş., 80 bin TL´yi kripto paraya yatırdı. Bir süre sonra baranın battığını Zafer K., sinir krizi geçirip demir parçası ile Hasan Ş.´ye saldırdı. Kaçan Hasan Ş. yol üstünde bulunan askerlik şubesine sığındı. Buradaki görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Hasan Ş. ile Zafer K.´yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.