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        Kripto parada 80 bin TL´sini batırdığı arkadaşı demirle saldırdı; askerlik şubesine sığındı

        BURSA´da,4 yılda biriktirdiği 80 bin TL´sini değerlendirmesi için verdiği Hasan Ş.´nin (28) parayı kripto parada kaybettiğini öğrenen Zafer K. (46), sinir krizi geçirdi. Zafer K.´nin demir parçasıyla saldırdığı Hasan Ş., askerlik şubesine sığınarak kurtuldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.11.2023 - 13:58 Güncelleme: 30.11.2023 - 14:00
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        Kripto parada 80 bin TL´sini batırdığı arkadaşı demirle saldırdı; askerlik şubesine sığındı
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        BURSA´da,4 yılda biriktirdiği 80 bin TL´sini değerlendirmesi için verdiği Hasan Ş.´nin (28) parayı kripto parada kaybettiğini öğrenen Zafer K. (46), sinir krizi geçirdi. Zafer K.´nin demir parçasıyla saldırdığı Hasan Ş., askerlik şubesine sığınarak kurtuldu.

        Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Sinanbey Mahallesi´nde meydana geldi. 4 yılda biriktirdiği 80 bin TL ile yatırım yapmak isteyen Zafer K. (46) parayı arkadaşı Hasan Ş.´ye (28) verdi. Kısa sürede parayı ikiye katlayacağını belirten Hasan Ş., 80 bin TL´yi kripto paraya yatırdı. Bir süre sonra baranın battığını Zafer K., sinir krizi geçirip demir parçası ile Hasan Ş.´ye saldırdı. Kaçan Hasan Ş. yol üstünde bulunan askerlik şubesine sığındı. Buradaki görevliler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen ekipler, Hasan Ş. ile Zafer K.´yi ifadelerinin alınması için polis merkezine götürdü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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