Elini pres makinesine sıkıştıran kadın işçi yaralandı

BURSA'nınİnegölilçesinde bir gıda fabrikasında elini pres makinesine sıkıştıran işçi Necmiye İ. (52), yaralandı.

Olay, saat 10.00 sıralarında İnegöl Organize Sanayi Bölgesi dondurulmuş ve konserve edilmiş meyve-sebze ile meyve suyu imalatı yapan bir fabrikada meydana geldi. Kavanoza konulan ürünlerin kapaklarını takan Necmiye İ., sağ elini pres makinesine sıkıştırdı. Eli ezilen kadın, mesai arkadaşlarınca özel araçla İnegöl Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Necmiye İ., tedaviye alındı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.