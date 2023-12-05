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        Kar maskesiyle girip bilezik fiyatı sorduğu kuyumcuyu 1 gün sonra silahla soydu

        BURSA'da karmaskeli ve silahlı şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanından 8 bilezik çalarak kaçtı. Soygun güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin, dün aynı kuyumcu dükkanına kar maskesiyle gelerek bilezik fiyatı sorduğu belirlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 14:08 Güncelleme: 05.12.2023 - 14:10
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        Kar maskesiyle girip bilezik fiyatı sorduğu kuyumcuyu 1 gün sonra silahla soydu
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        BURSA'da karmaskeli ve silahlı şüpheli, girdiği kuyumcu dükkanından 8 bilezik çalarak kaçtı. Soygun güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin, dün aynı kuyumcu dükkanına kar maskesiyle gelerek bilezik fiyatı sorduğu belirlendi.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Millet Mahallesi'nde meydana geldi. Plakasız motosikletini önüne park ettiği kuyumcu dükkanına giren kar maskeli ve silahlı şüpheli, 8 bileziği çalarak kaçtı. İhbarla adrese sevk edilen Olay Yeri İnceleme ekipleri parmak izi çalışması yaptı, dükkandaki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Ekipler inceleme sırasında, kar maskeli şüphelinin, bir gün önce kuyumcu dükkanına gelerek, bilezik fiyatlarını sorduğunu tespit etti. Şüphelinin olay öncesi de dükkana girerek bir süre tezgahtarla konuştuğu, ardından dükkandan çıktığı, motosikletine giderek silahını alıp tekrar geri döndüğü ve soygunu yaptığı belirlendi.

        O anlar iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışma başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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