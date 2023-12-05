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        Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 05.12.2023 - 20:18 Güncelleme: 05.12.2023 - 20:18
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        Nafaka ödemediği için 81 yaşında cezaevine girdi, gözyaşı döktü (2)
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        SERBESTBIRAKILDI

        Bursa'da,eski eşine nafaka ödemediği iddiasıyla tutuklanıp, cezaevine götürülen Zülfü Şirin (81), nafakasının yakınları tarafından ödemesinin ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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