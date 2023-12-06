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        Ormanda düşüp yaralandı 36 saat sonra kurtarıldı; ekipler sırtında taşıdı

        BURSA'nınMustafakemalpaşa ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda düşerek, başına darbe alan Zafer Aygün (62), 36 saat sonra JAK ekipleri tarafından bulundu. JAK ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aygün'ü, sarp arazide sırtında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.12.2023 - 12:48 Güncelleme: 06.12.2023 - 12:55
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        Ormanda düşüp yaralandı 36 saat sonra kurtarıldı; ekipler sırtında taşıdı
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        BURSA'nınMustafakemalpaşa ilçesinde, mantar toplamak için gittiği ormanda düşerek, başına darbe alan Zafer Aygün (62), 36 saat sonra JAK ekipleri tarafından bulundu. JAK ekiplerinin ilk müdahalesini yaptığı Aygün'ü, sarp arazide sırtında taşıdığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Eski Kızılelma Mahallesi'ndeki evinden 4 Aralık sabah saatlerinde, mantar toplamak için çıkan Zafer Aygün, geri dönmeyince yakınları jandarmaya kayıp ihbarında bulundu. İhbarla bölgeye Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ekipleri sevk edildi. Yakınlarının ifadelerine başvurup Aygün'ün kayıp olduğu bölgeyi tespit eden JAK ekipleri, arama kurtarma faaliyeti başlattı. Aygün, kaybolduktan yaklaşık 36 saat sonra gece vakti mahalle yakınlarındaki ormanda bulundu. Düştüğü ve kafasına darbe aldığı belirlenen Aygün'e ilk müdahale JAK ekipleri tarafından yapıldı. JAK ekipleri, yürümekte zorluk çeken Aygün'ü sarp arazide zaman zaman sırtına alıp taşırken, o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi. 

        Sağlık ekiplerine teslim edilerek, ambulansla kaldırıldığı Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Zafer Aygün'ün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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