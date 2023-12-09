Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Sürücülerin tekme, yumruk ve sopalı 'yol vermeme' kavgası kamerada

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile otomobil sürücüleri arasındaki tekme, yumruk ve sopalı, 'yol vermeme' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 09.12.2023 - 17:08 Güncelleme: 09.12.2023 - 17:10
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sürücülerin tekme, yumruk ve sopalı 'yol vermeme' kavgası kamerada
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile otomobil sürücüleri arasındaki tekme, yumruk ve sopalı, 'yol vermeme' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, saat 14.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. Servis minibüsü ile otomobil sürücüleri arasında 'yol vermeme' nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma, bir anda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Servis şoförünün aracından sopa aldığı görülürken, kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar kameraya yansıdı. Bazı kişilerin ise kavgayı izlediği görüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        Köpeklerin saldırdığı Tunahan'dan iyi haber
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        "Adil bir dünya mümkün ama ABD ile değil"
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Korku filmi gibi... O an kamerada! Karayolunda heyelan!
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Djiku ve Colley derbide oynayacak mı?
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Otomobilde yıl sonuna özel sıfır faiz kampanyası
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        Ünlü oyuncu hakkında yeni suçlama
        İşte derbinin 11'leri!
        İşte derbinin 11'leri!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        "97 vatandaşımız kurtarıldı!" AFAD'dan 33 kent için kritik uyarı!
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        Vücuttaki iltihabı artırıyor! En kötü 10 yeme alışkanlığı
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        O yazıyı almadan işten ayrılmayın
        -50 derecede günlük yaşam
        -50 derecede günlük yaşam
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        Ünlü oyuncu hayatını kaybetti
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        "Bu futbol Danimarka'da yetmez"
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Otomobilde 2 genç vardı! Öldüren manevra!
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Dünyadan 10 yılbaşı yemeği
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        Ödüle doymayan bilim insanı! Hayatımızı iyileştirecek buluş ondan gelebilir
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        10 Yunan adasına 7 günlük vize: Detaylar belli oldu
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Seyahat ve yemek ile dolu HT Gastro
        Hafta sonu dopdolu
        Hafta sonu dopdolu

        Benzer Haberler

        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Voleybol: Vodafone Sultanlar Ligi
        Bursa ve Balıkesir'de hekimlerden Gazze için "sessiz yürüyüş"
        Bursa ve Balıkesir'de hekimlerden Gazze için "sessiz yürüyüş"
        Taksi şoförünü boynundan bıçaklayan 15 yaşındaki şüpheli adli kontrolle ser...
        Taksi şoförünü boynundan bıçaklayan 15 yaşındaki şüpheli adli kontrolle ser...
        Park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Park halindeki otomobilden hırsızlık yapan 2 şüpheli tutuklandı
        Sağlık hizmetinde evrim bu müzede; 1´inci Dünya Savaşı´ndaki ambulans da se...
        Sağlık hizmetinde evrim bu müzede; 1´inci Dünya Savaşı´ndaki ambulans da se...
        Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi
        Bursa Deniz Otobüslerinin seferleri iptal edildi