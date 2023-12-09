Sürücülerin tekme, yumruk ve sopalı 'yol vermeme' kavgası kamerada
BURSA'nınİnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile otomobil sürücüleri arasındaki tekme, yumruk ve sopalı, 'yol vermeme' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
BURSA'nınİnegöl ilçesinde, servis minibüsü ile otomobil sürücüleri arasındaki tekme, yumruk ve sopalı, 'yol vermeme' kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay, saat 14.30 sıralarında, Kemalpaşa Mahallesi Hal Sokak'ta meydana geldi. Servis minibüsü ile otomobil sürücüleri arasında 'yol vermeme' nedeniyle çıktığı öğrenilen tartışma, bir anda tekme ve yumruklu kavgaya dönüştü. Servis şoförünün aracından sopa aldığı görülürken, kavga, çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar kameraya yansıdı. Bazı kişilerin ise kavgayı izlediği görüldü.
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