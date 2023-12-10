Yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarpmasıyla ağır yaralandı

BURSA´nınİnegöl ilçesinde kavşakta dönüş yapan otomobilin çarptığı Kazım A. (80) ağır yaralandı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında İnegöl ilçesi, Baykoca Mahallesi´nde meydana geldi. Gündoğan Sokak ile Çamlıca Sokak´ın birleştiği kavşaktan dönüş yapan Furkan Ş. (24) yönetimindeki 16 UA 840 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Kazım A.'ya çarptı. Kazayı görenler Kazım A.´nın yardımına koşarken, durum sağlık ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince kaza yerinde ilk müdahalesi yapılan Kazım A., İnegöl Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kazım A., burada yapılan müdahalenin ardından Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde incelemede bulunurken sürücü Furkan Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.