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        Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 3-0

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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2023 - 17:18 Güncelleme: 10.12.2023 - 17:20
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        Karacabey Belediyespor-Nazilli Belediyespor: 3-0
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        STAT:MustafaFehmi Gerçeker

        HAKEMLER: Batuhan Gültek, Muhammed Yıldız, Orhan Timurtaş

        KARACABEY BELEDİYESPOR: Hüseyin Arslan - Fatih Tultak, Onur Öztonga, Abdullah Balikuv (Dk. 20 Burak Karapınar), Ahmet Memiş, Burak Aydın (Dk. 70 Mehmet Bağlı), Ata Kurtuluş (Dk. 62 Yiğithan Şengin), Ömer Faruk Yücel (Dk. 70 Selimcan Temel), Ali Aydemir (Dk. 46 Namık Barış Çelik), Alperen Özşahin, Ersel Aslıyüksek

        NAZİLLİ BELEDİYESPOR: Ömer Kavurkacı - Özkan Taştemur, Recep Efe Koçak, Furkan Apaydın, Süleyman Enes Karakaş (Dk. 46 Anıl Taşdemir), Yunus Emre Karakaya, Ali Karakaya (Dk. 79 Ekrem Çalışanlar), Barış Örücü(Dk. 79Hüseyin Cihan Avcu), Ahmet Gökbayrak (Dk. 69 Yakup Emre Bakkal), Salih Kavrazlı, Serhat Aslan (Dk. 58 Talha Erdoğan)

        GOLLER: Dk.11 Ahmet Memiş, Dk. 55 Burak Aydın, Dk. 90 Namık Barış Çelik (Karacabey Belediyespor)

        SARI KARTLAR: Namık Barış Çelik (Karacabey Belediyespor) - Furkan Apaydın, Özkan Taştemur, Yakup Emre Bakkal (Nazilli Belediyespor)

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup 17'nci hafta mücadelesinde Karacabey Belediyespor, sahasında konuk ettiği Nazilli Belediyespor´u 3-0 mağlup etti.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Karacabey - Yasin KESKİN

        2023-12-10 17:13:40

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        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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