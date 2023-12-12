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        Tankerden yağ sızdı, kayganlaşan yolda 7 araç birbirine girdi

        BURSA'da,akaryakıt tankerinden sızan yağın yola dökülmesiyle, kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı. Zincirleme kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 15:08 Güncelleme: 12.12.2023 - 15:15
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        Tankerden yağ sızdı, kayganlaşan yolda 7 araç birbirine girdi
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        BURSA'da,akaryakıt tankerinden sızan yağın yola dökülmesiyle, kayganlaşan yolda 7 araç çarpıştı. Zincirleme kazada can kaybı yaşanmazken, araçlarda hasar meydana geldi.

        Kaza, saat 12.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi 11 Eylül Bulvarı'nda meydana geldi. Bulvar üzerinde seyir halindeki bir akaryakıt tankerinden yola yağ sızdı. Kayganlaşan yolda duramayan 7 araç birbirine girdi. İhbarla bölgeye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Polis, olası başka bir kazaya karşı yolu kısa süreli trafiğe kapattı. Belediye ekipleri yolda temizlik çalışması yaptı. Kazada can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, 7 araçta hasar meydana geldi. Kazaya karışan araçlar çekici ile bulunduğu yerden kaldırıldı. Trafiğe kapatılan bulvar, belediye ekiplerinin temizlik çalışmasını tamamlamasının ardından kontrollü olarak trafiğe açıldı.

        'ARACIMIZ KAYIP ÖNDEKİ KAMYONA VURDU'

        Kazaya karışan araç sürücü Mehmet Şenaltun, "Arabanın durumunu görüyorsunuz. Bu hayat pahalılığında nasıl yaptıracağız? Olaydan sonra giden sürücü yanlış yapmıştır. Gitmeyecekti, duracaktı `Arkadaşlar ben yola yağ döktüm, bekleyin' diyecekti. Kazadır, olur. Biz yolun kaygan olduğunu bilmiyorduk. Frene bastık aracımız kayıp öndeki kamyona vurdu" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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