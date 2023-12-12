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        3,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası hırsızlığına aynı aileden 13 gözaltı (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.12.2023 - 20:58 Güncelleme: 12.12.2023 - 20:58
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        3,5 milyon liralık para ve ziynet eşyası hırsızlığına aynı aileden 13 gözaltı (2)
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        10'U TUTUKLANDI

        Bursamerkezli 4 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, 4 farklı ilde hırsızlık suçuna karıştıkları belirlenen ve polis ekipleri tarafından gözaltına alınıp, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 13 kişiden 10'u tutuklandı, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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