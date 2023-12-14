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        Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar; o anlar kamerada (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 01:58 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:58
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        Yolu kapatıp, havaya ateş açtılar; o anlar kamerada (2)
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        İKİSİDE SERBEST

        Bursa'da, sokak düğünü sırasında yolu kapatan kalabalık gruptan havaya ateş açan ve gözaltına alınıp emniyetteki işlemlerinin ardından 'genel güvenliği kasten tehlikeye atmak' suçundan adliyeye sevk edilen H.T. ve D.D., savcılık sorgusundan sonra serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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