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        Boşanma davasına, 'Osman cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz' yazılı aracıyla gitti

        BURSA'da Gülşah A.(29), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine 'Osman, cehenneme kadar yolun var' ile 'Boşanıyoruz', yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 09:38 Güncelleme: 14.12.2023 - 09:40
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        Boşanma davasına, 'Osman cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz' yazılı aracıyla gitti
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        BURSA'da Gülşah A.(29), boşanma davasına gelin arabası gibi süslediği ve üzerine 'Osman, cehenneme kadar yolun var' ile 'Boşanıyoruz', yazdırdığı aracıyla geldi. Cadde ve sokaklarda tur atan Gülşah A., "Yol boyunca insanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.

        Bursa'da, ticaretle uğraşan Gülşah A., 'şiddetli geçimsizlik' gerekçesiyle 9 yıllık eşi Osman A.'dan (42) ayrılmaya karar verdi. 2 çocuk annesi Gülşah A., boşanma davasına, gelin arabası gibi süsleyip, 'Osman cehenneme kadar yolun var' ve 'Boşanıyoruz' yazılarını astığı aracıyla gitti. Çiçek ve yazılarla süslediği aracıyla cadde ve sokaklarda turlayan Gülşah A.'yı gören diğer sürücüler konvoy oluşturdu. Konvoydaki sürücüler o anları cep telefonuyla görüntüledi.

        GÜLE OYNAYA GİTMEK İSTEMİŞ

        Yol boşunca insanların kendisini tebrik ettiğini belirten Gülşah A., "Boşanma davama güle oynaya gelmek istedim. O yüzden süslediğim aracımın önüne ve arkasına yazılar astım. Çok eğlendim. İnanılmaz keyif aldım. Yol boyunca İnsanlar korna çaldı, video çekti, alkışladı, tebrik etti ve konvoy oluşturduk. İnsanlar çok pozitifti. Bu kadar büyüyeceğini düşünmemiştim" dedi.  

        Dava, Gülşah A.'dan boşanmak istemeyen eşi duruşmaya gelmeyince ertelendi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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