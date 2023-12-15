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        8 yaşındaki Selim, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı

        BURSA'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi, binada ailesi ile oturan Selim Bulut (8) kurtardı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:38 Güncelleme: 15.12.2023 - 12:40
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        8 yaşındaki Selim, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtardı
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        BURSA'da havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi, binada ailesi ile oturan Selim Bulut (8) kurtardı; o anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

        İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Gür Sokak'taki 4 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede oturan Bulut ailesi, havalandırma boşluğundan kedi sesi geldiğini duyunca kurtarmak için harekete geçti. Ancak havalandırma boşluğuna çıkılan pencere dar olduğu için aile, başarılı olamadı. Bunun üzerine Bulut ailesinin oğlu Selim, 'Pencereden geçip, kediyi kurtarayım' dedi ancak ailesi izin vermedi. Fakat Selim'in ısrarı sonrası aile kabul etti. Küçük Selim, havalandırma boşluğuna girerek yavru kediyi kurtardı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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