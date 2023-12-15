Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Ortak iş yaptıkları firma çalışanlarının taşlı sopalı saldırısına uğradılar

        BURSA'da, tartıştıkları ortak iş yaptıkları firmanın çalışanlarının trafikte taşlı ve sopalı saldırısına uğrayan Mesut Y. (52) ile Nurullah D. (37) yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 12:58 Güncelleme: 15.12.2023 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ortak iş yaptıkları firma çalışanlarının taşlı sopalı saldırısına uğradılar
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA'da, tartıştıkları ortak iş yaptıkları firmanın çalışanlarının trafikte taşlı ve sopalı saldırısına uğrayan Mesut Y. (52) ile Nurullah D. (37) yaralandı. 5 şüpheli gözaltına alındı. Saldırı anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

        Olay, dün akşam saatlerinde Nilüfer ilçesi İzmir Yolu Caddesi'nde meydana geldi. İnşaat işiyle uğraşan Mesut Y. ve Nurullah D. ile ortak iş yaptıkları inşaat firmasının çalışanları E.S., H.Y., R.K., İ.K. ve K.D. arasında tartışma çıktı. Olayın ardından trafikte seyir halindeyken karşılaşan taraflar tekrar tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönmesiyle Mesut Y. ile Nurullah D., karşı tarafın taşlı sopalı saldırısına uğradı. Mesut Y. ve Nurullah D. aldığı darbelerle yaralanırken, hafif ticari araçlarının camları da kırıldı. Şüpheliler kaçarken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mesut Y. ve Nurullah D., ilk müdahalelerinin ardından ambulansla kaldırıldıkları Bursa Uludağ Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, taşlı ve sopalı saldırı yoldan geçen diğer sürücüler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        EHLİYETİNE EL KONULDU

        Olayın ardından soruşturma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kimliğini ve adreslerini tespit ettiği 5 şüpheliyi, gece gözaltına aldı. Şüphelilerin olay yerine geldiği 16 YK 024 plakalı otomobilin sürücüsü H.Y.'nin ehliyetine, 'Trafik güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan el koyulup, psikoteknik raporu alması için işlem yapıldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Sosyal medya fenomeni Ece Ronay gözaltına alındı
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        Meteoroloji'den kritik uyarı! Hafta sonu 2 bölgede fırtına!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        İki tren çarpıştı, 515 kişi yaralandı!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        Şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!
        Şoke eden beton tespiti: Elle ufalanır!
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Dünyanın en iyi lezzetleri sıralandı
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        Patronunun boğazını kesmişti! Vahşeti anlattı!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        İşte Galatasaray'ın rakipleri!
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        Cezaevinde 'kaybolan' Rus muhalif Navalny nerede?
        En iyi 100 şehir açıklandı
        En iyi 100 şehir açıklandı
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Arda Turan Seçil Erzan’dan liste istemişti... İşte o liste!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        Beşiktaş'ta kadro dışı karmaşası!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        3 çocuk annesi evinde vurularak can verdi! Karşı dairedeki 'oyun' öldürdü!
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Gün geçtikçe artıyor! Öfke patlamalarının kurbanı olmayın
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Wonka, Hayat, Arap Kadri ve Tarzan...
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        Düğüne gider gibi boşanmaya gitti!
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        "Kariyer sezonunu oynuyor"
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Altı yıldır kayıp olan İngiliz çocuk Fransa'da bulundu
        Konut satışlarında sert düşüş
        Konut satışlarında sert düşüş
        Kredi notu neden yükselecek?
        Kredi notu neden yükselecek?

        Benzer Haberler

        8 yaşındaki Selim, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtar...
        8 yaşındaki Selim, havalandırma boşluğunda mahsur kalan yavru kediyi kurtar...
        Bursa'da patronunu bıçakla öldüren sanık ilk duruşmada cinayetin detayların...
        Bursa'da patronunu bıçakla öldüren sanık ilk duruşmada cinayetin detayların...
        Patronunun otomobilde boğazını kesen sanık, çek, senet ve altını 'ortada ka...
        Patronunun otomobilde boğazını kesen sanık, çek, senet ve altını 'ortada ka...
        Geçen yıl alarm veren Bursa'nın barajları kışı bereketli geçiriyor
        Geçen yıl alarm veren Bursa'nın barajları kışı bereketli geçiriyor
        Bursa'da 4 ay önce yanan 243 hektar ormanlık alan ağaçlandırılıyor
        Bursa'da 4 ay önce yanan 243 hektar ormanlık alan ağaçlandırılıyor
        BUÜ Hastanesi'nde lazer cihazıyla prostat ameliyatları yüksek başarı oranla...
        BUÜ Hastanesi'nde lazer cihazıyla prostat ameliyatları yüksek başarı oranla...