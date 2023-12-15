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        Fenalaşan kadın, TIR'ın önüne düşüp, altında kalarak öldü

        BURSA'da boş arsada yürürken fenalaşan Nebiye Avcı (64), sürücüsünün hareket ettirdiği TIR'ın önüne düşüp, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.12.2023 - 21:28 Güncelleme: 15.12.2023 - 21:30
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        Fenalaşan kadın, TIR'ın önüne düşüp, altında kalarak öldü
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        BURSA'da boş arsada yürürken fenalaşan Nebiye Avcı (64), sürücüsünün hareket ettirdiği TIR'ın önüne düşüp, aracın altında kalarak yaşamını yitirdi.

        Olay, saat 19.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Demetevler Mahallesi'nde bulunan boş bir arsada meydana geldi. Market alışverişi yaptıktan sonra evine gitmekte olan Nebiye Avcı, iddiaya göre, fenalaşarak hareket etmeye hazırlanan park halindeki 16 CDL 65 plakalı TIR'ın önüne düştü. Kadını görmeyen TIR'ın sürücüsü C.Y., Avcı'nın üzerinden geçti. TIR'ın sarsılması üzerine durumu fark eden C.Y., araçtan indiğinde Nebiye Avcı'yı hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri talihsiz kadının yaşamını yitirdiğini belirlerken, polis ekipleri ise TIR sürücüsünü gözaltına aldı.

        Nebiye Avcı'nın cenazesi, olay yeri incelemesinin ardından Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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