Ortak iş yaptıkları firma çalışanlarının taşlı sopalı saldırısına uğradılar (2)
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Bursa'da, Mesut Y. ile Nurullah D.'ye trafikte taş ve sopalarla saldıran 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan şüphelilerden E.S. adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, H.Y., R.K., İ.K. ve K.D. tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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