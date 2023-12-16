Bursa'da, kontrolden çıkan otomobil metronun duvarına çarptı BURSA'da kontrolden çıkan otomobil önce metro duvarına, ardından da istasyonun yanındaki bariyerlere çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Çağdaş Güzel, yaralı olarak kurtarıldı.

BURSA'da kontrolden çıkan otomobil önce metro duvarına, ardından da istasyonun yanındaki bariyerlere çarptı. Kazada, araçta sıkışan sürücü Çağdaş Güzel, yaralı olarak kurtarıldı.

Kaza, saat 01.30 sıralarında Osmangazi ilçesi, Karaman Mahallesi, Sanayi Caddesi'nde meydana geldi. Kent merkezinden Mudanya istikametine seyreden Çağdaş Güzel idaresindeki 16 DZ 833 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Metro duvarına vurarak savrulan otomobil, Karaman İstasyonu'nun yanında bulunan bariyerlere çarparak durabildi. Kazayı gören çevredekiler otomobilde sıkışan sürücüye yardıma koşarken durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otomobilde sıkışan Güzel'i kurtarmak için çalışma başlatırken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin yoğun çalışmasının ardından yaralı olarak kurtarılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edilerek Bursa Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tedavi altına alınan Güzel'in bacağında kırıklar bulunduğu öğrenilirken sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesi ve otomobilin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından aksayan trafik, normal seyrine döndü. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.