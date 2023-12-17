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        YAPICIOĞLU: ASGARİ ÜCRETİN DÜZELTİLMESİ GEREK

        HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Bursa 4. olağan İl kongresindeki konuşmasında asgari ücretin tarifinin düzeltilmesinin gerektiğini belirterek, "İşçinin sadece kendisi var. Onun eğer evliyse eşi, varsa çoluk çocuğu, yanında kalıyorsa anne babası bu tarifin içinde değil. İşe önce asgari ücretin tarifini düzeltmekle başlamak gerekiyor" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 01:18 Güncelleme: 17.12.2023 - 01:18
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        YAPICIOĞLU: ASGARİ ÜCRETİN DÜZELTİLMESİ GEREK
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        HÜR Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, partisinin Bursa 4. olağan İl kongresindeki konuşmasında asgari ücretin tarifinin düzeltilmesinin gerektiğini belirterek, "İşçinin sadece kendisi var. Onun eğer evliyse eşi, varsa çoluk çocuğu, yanında kalıyorsa anne babası bu tarifin içinde değil. İşe önce asgari ücretin tarifini düzeltmekle başlamak gerekiyor" dedi.

        HÜDA PAR'ın Bursa 4. Olağan İl Kongresi Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Hür Dava Partisi Bursa İl Başkanı Mehmet Şimşek, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz ve çok sayıda partililer katıldı. Asgari Ücret Komisyonunun ikinci kez toplanacağını ve asgari ücretin mevcut mevzuata göre sadece işçinin beslenme, barınma, sağlık, kültür, eğitim gibi zorunlu ihtiyaçlarını günün fiyatları üzerinden karşılamaya yetecek güçte olduğunu, buna ailesinin de dahil edilmesi gerektiğini vurgulayan Yapıcıoğlu, "Asgari ücretin ne kadar olması gerektiği konusunda farklı farklı sesler yükseliyor. Biz ilk günden beri şunu söylüyoruz: Diyoruz ki asgari ücretin tarifinde işçinin sadece kendisi var. Onun eğer evliyse eşi, varsa çoluk çocuğu, yanında kalıyorsa anne babası bu tarifin içinde değil. İşe önce asgari ücretin tarifini düzeltmekle başlamak gerekiyor." ifadelerini kullandı.

        Tek listeyle gidilen kongrede, HÜDA PAR Bursa İl Başkanlığına Mehmet Şimşek yeniden seçildi.

        Görüntü Dökümü

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        -Salondaki vatandaşlardan detay

        -HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun karşılanması

        -Partili vatandaşlardan detaylar

        -Hediye takdimi detay

        -HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu'nun konuşması

        DHA-Politika - Türkiye-Bursa / Merkez - Yiğithan HÜYÜK

        2023-12-17 01:14:16

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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