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        Uzaklaştırma kararı 11 gün önce bitti, eşini bıçaklayarak öldürdü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 17.12.2023 - 14:38
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        Uzaklaştırma kararı 11 gün önce bitti, eşini bıçaklayarak öldürdü (2)
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        EKMEKFIRINININ BODRUM KATINDA YAKALANDI

        Bursa'da uzaklaştırma kararı 11 gün önce biten, eşi Burcu Ayda'yı evinde göğsünden bıçaklayıp, öldürdükten sonra kaçan Mustafa Ali Ayda, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı. Olaydan 8 saat sonra bir ekmek fırınının bodrum katında saklandığı sırada yakalanan Ayda, sorgulanmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Ayda, ilk ifadesinde; ailevi nedenler yüzünden çıkan tartışmanın ardından 4 çocuk annesi Burcu Ayda'yı bıçakladığını itiraf etti. Şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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