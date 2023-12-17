Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Bursa Haberleri

        Bursa'da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü

        BURSA´da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü. Şans eseri yaralanmanın olmadığı olayın ardından AFAD inceleme başlattı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 17.12.2023 - 23:38 Güncelleme: 17.12.2023 - 23:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa'da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü
        ABONE OL
        ABONE OL

        BURSA´da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü. Şans eseri yaralanmanın olmadığı olayın ardından AFAD inceleme başlattı.

        Olay, saat 20.30 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi, 23 Nisan Mahallesi´nde meydana geldi. 258'inci Sokakta bulunan bir kafede doğum günü kutlaması yapıldığı sırada asma tavanda çökme meydana geldi. İş yeri sahibinin uyarısı ile müşteriler panik ve korku içerisinde mekandan dışarı çıktı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde binanın taşıyıcı kolonlarında hasar olmadığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken kafe tedbir amaçlı kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Bursa'da doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü
        Bursa'da doğum günü partisi verilen kafenin asma tavanı çöktü
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığı hakkındaki iddianame ka...
        Bursa'da cinayet, yaralama ve cinsel saldırı sanığı hakkındaki iddianame ka...
        GÜNCELLEME - Bursa'da eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı
        GÜNCELLEME - Bursa'da eşini bıçakla öldüren şüpheli yakalandı
        Uzaklaştırma kararı 11 gün önce bitti, eşini bıçaklayarak öldürdü (2)
        Uzaklaştırma kararı 11 gün önce bitti, eşini bıçaklayarak öldürdü (2)
        Sevgilisinin yaralayıp, pansuman yaparak 21 gün cinsel saldırıda bulunduğu...
        Sevgilisinin yaralayıp, pansuman yaparak 21 gün cinsel saldırıda bulunduğu...