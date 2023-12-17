Bursa'da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü BURSA´da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü. Şans eseri yaralanmanın olmadığı olayın ardından AFAD inceleme başlattı.

BURSA´da doğum günü kutlaması yapılan kafenin asma tavanı çöktü. Şans eseri yaralanmanın olmadığı olayın ardından AFAD inceleme başlattı.

Olay, saat 20.30 sıralarından merkez Nilüfer ilçesi, 23 Nisan Mahallesi´nde meydana geldi. 258'inci Sokakta bulunan bir kafede doğum günü kutlaması yapıldığı sırada asma tavanda çökme meydana geldi. İş yeri sahibinin uyarısı ile müşteriler panik ve korku içerisinde mekandan dışarı çıktı. Olayda şans eseri yaralanan olmadı. İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. AFAD ekiplerince yapılan incelemelerde binanın taşıyıcı kolonlarında hasar olmadığı belirlendi. Ekiplerin olay yerindeki incelemeleri sürerken kafe tedbir amaçlı kapatıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.