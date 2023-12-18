Bursa´dacezaevi aracına bombalı saldırı davasında karar çıktı; 3 sanık 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 363'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

DHA-Flaş Haber - Türkiye-Bursa -

2023-12-18 14:33:18

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