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        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.12.2023 - 14:38 Güncelleme: 18.12.2023 - 14:38
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        Bursa´dacezaevi aracına bombalı saldırı davasında karar çıktı; 3 sanık 2'şer kez ağırlaştırılmış müebbet ile 363'er yıl hapis cezasına çarptırıldı.

        DHA-Flaş Haber - Türkiye-Bursa -

        2023-12-18 14:33:18

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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