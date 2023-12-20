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        Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü

        BURSA'da sokakta çıkan tartışmanın ardından tabanca ile açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 03:08 Güncelleme: 20.12.2023 - 03:10
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        Bursa'da silahlı kavga: 1 ölü
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        BURSA'da sokakta çıkan tartışmanın ardından tabanca ile açılan ateş sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden kişi hayatını kaybetti.

        Olay saat 00.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Nilüfer Caddesi'nde art arda silah sesi duyan vatandaşlar dışarı baktıklarında bir kişinin yerde yattığını gördü. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye götürülen yaralının duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alınan kişi, doktorların müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

        Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, silahlı saldırıda vurulan kişi ile şüpheli ya da şüphelilerin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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