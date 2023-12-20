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        Mahalle muhtarı, evinin bahçesinde ölü bulundu

        BURSA'nınİnegöl ilçesinde mahalle muhtarı Şuayip Memiş (79), çıktığı evinin bahçesinde yakınları tarafından ölü bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 11:38 Güncelleme: 20.12.2023 - 11:40
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        Mahalle muhtarı, evinin bahçesinde ölü bulundu
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        BURSA'nınİnegöl ilçesinde mahalle muhtarı Şuayip Memiş (79), çıktığı evinin bahçesinde yakınları tarafından ölü bulundu.

        Olay, saat 02.00 sıralarında İnegöl ilçesi Fevziye Mahallesi'nde meydana geldi. Fevziye Mahallesi Muhtarı Şuayip Memiş, çıktığı evinin bahçesinde aile bireyleri tarafından hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Memiş'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Memiş'in cansız bedeni, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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