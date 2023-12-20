Bursaspor'da Çağatay Yılmaz kadro dışı bırakıldı
Bursaspor'da Diyarbekir Spor maçında yaşanan olaylara karşısan Çağatay Yılmaz, yeşil-beyazlı yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.
Bursaspor'da Diyarbekir Spor maçında yaşanan olaylara karşısan Çağatay Yılmaz, yeşil-beyazlı yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.
Bursaspor ile Diyarbekir Spor arasında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan, maçın uzatma dakikalarında yaşanan ve yönetim tarafından saha olaylarının baş aktörlerinden olduğu değerlendirilen Çağatay Yılmaz, kulüp yönetimi tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün oynanan karşılaşmanın ardından profesyonel futbolcu Çağatay Yılmaz, teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.
DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Hasan BOZBEY
2023-12-20 20:56:33
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