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        Bursaspor'da Çağatay Yılmaz kadro dışı bırakıldı

         Bursaspor'da Diyarbekir Spor maçında yaşanan olaylara karşısan Çağatay Yılmaz, yeşil-beyazlı yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.12.2023 - 20:57 Güncelleme: 20.12.2023 - 21:00
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        Bursaspor'da Çağatay Yılmaz kadro dışı bırakıldı
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         Bursaspor'da Diyarbekir Spor maçında yaşanan olaylara karşısan Çağatay Yılmaz, yeşil-beyazlı yönetim tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı.

        Bursaspor ile Diyarbekir Spor arasında Yüzüncü Yıl Atatürk Stadyumu'nda oynanan, maçın uzatma dakikalarında yaşanan ve yönetim tarafından saha olaylarının baş aktörlerinden olduğu değerlendirilen Çağatay Yılmaz, kulüp yönetimi tarafından süresiz kadro dışı bırakıldı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Bugün oynanan karşılaşmanın ardından profesyonel futbolcu Çağatay Yılmaz, teknik ekibin raporu doğrultusunda yönetim kurulumuz tarafından süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Kamuoyuna duyurulur" denildi.

        DHA-Spor - Türkiye-Bursa / Merkez - Hasan BOZBEY

        2023-12-20 20:56:33

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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