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        Bursaspor Başkanı Günay: Kavgadaki hırsı, keşke sahada gösterseydiniz

        BURSASPOR Başkanı Recep Günay, olaylı geçen Diyarbekir Spor karşılaşmasının ardından takım oyuncularına ve süresiz kadro dışı bırakılan Çağatay Yılmaz´a tepki göstererek, "Maç bitmiş, artık dönme şansın yok. 2 dakika kala bu hırs niye? Keşke bu hırsı saha içinde gösterseydi de 5-0 yenilseydik. Kavga çıktığında, o kadar hırs ve güç vardı da niye sahaya yansıtmadınız. Gerek var mıydı kavga çıkarmaya. Kim yaptıysa bedel ödeyecek" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 16:05 Güncelleme: 21.12.2023 - 16:10
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        Bursaspor Başkanı Günay: Kavgadaki hırsı, keşke sahada gösterseydiniz
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        BURSASPOR Başkanı Recep Günay, olaylı geçen Diyarbekir Spor karşılaşmasının ardından takım oyuncularına ve süresiz kadro dışı bırakılan Çağatay Yılmaz´a tepki göstererek, "Maç bitmiş, artık dönme şansın yok. 2 dakika kala bu hırs niye? Keşke bu hırsı saha içinde gösterseydi de 5-0 yenilseydik. Kavga çıktığında, o kadar hırs ve güç vardı da niye sahaya yansıtmadınız. Gerek var mıydı kavga çıkarmaya. Kim yaptıysa bedel ödeyecek" dedi.

        TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta 17'nci hafta karşılaşmasında Bursaspor, dün sahasında Diyarbekir Spor'a 2-0 mağlup oldu. 100. Yıl Atatürk Stadyumu´nda oynanan karşılaşmanın 89'uncu dakikasında iki takım arasında arbede çıkarken, maçı durduran hakem Burak Taşkınsoy, her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Yaşanan arbedenin ardından kaldığı yerden yeniden başlatılan maç, bitiş düdüğüyle sona erdi. Maçın uzatma dakikalarında yaşanan ve Bursaspor yönetimi tarafından, saha olaylarının baş aktörlerinden olduğu değerlendirilen Çağatay Yılmaz, süresiz kadro dışı bırakılırken, Bursaspor Başkanı Recep Günay, Özlüce Tesisleri´nde bugün düzenlediği basın toplantısında yaşananları değerlendirdi.

        "ONURUMUZ VE GURURUMUZ PARADAN DAHA ÖNEMLİ"

        Çağatay Yılmaz´ın kadro dışı bırakılmasına, maç raporunun ardından karar verildiğine dikkat çeken Günay, "Eğer sorumluluk ve disiplin yoksa teknik direktör, yönetici ve başkan olarak bir şey yapamazsın. Maç raporunu okuduk. Durup dururken bu kararı almadık. Maç bitmiş, artık dönme şansın yok. 2 dakika kala bu hırs niye? Keşke bu hırsı saha içinde gösterseydi de 5-0 yenilseydik. Kavga çıktığında o kadar hırs ve güç vardı da niye sahaya yansıtmadınız. Gerek var mıydı kavga çıkarmaya. Kim yaptıysa bedel ödeyecek. Af yok, satmak da yok. Satmak ona ödül vermektir. 'Kadro dışı bırakmayalım, isteyenler var ve bedeli düşer' denildi. Onurumuz ve gururumuz paradan daha önemli. Kulübün kaderiyle kimse oynayamaz" diye konuştu.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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