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        Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma polisi hayatını kaybetti

        CUMHURBAŞKANLIĞI koruma ekibinde görevli polis memuru Koray Sütçü (31), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 00:38 Güncelleme: 22.12.2023 - 00:40
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        Kanser tedavisi gören Cumhurbaşkanlığı koruma polisi hayatını kaybetti
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        CUMHURBAŞKANLIĞI koruma ekibinde görevli polis memuru Koray Sütçü (31), kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

        Cumhurbaşkanlığı koruma ekibinde görevli olan polis memuru Koray Sütçü, cilt kanseri tedavisi gördüğü İnegöl Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Genç polisin cenazesi yarın Cuma namazına müteakip Ortaköy Mahallesi'nde kılınacak cenaze namazının ardından defnedilecek.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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