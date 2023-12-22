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        Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı; 7 yaralı

        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı, kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 01:18 Güncelleme: 22.12.2023 - 01:20
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        Bursa'da çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı; 7 yaralı
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        BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde çarpışan 2 otomobilden 1'i alev aldı, kazada 3'ü çocuk 7 kişi yaralandı.

        Kaza, saat 20.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesi Gebze- Orhangazi- İzmir Otoyolu, Taşköprü Mahallesi mevkisinde meydana geldi. İstanbul'dan İzmir istikametine ilerleyen Muhammet Emin Hakimoğlu (20) yönetimindeki 27 GC 526 plakalı otomobil, önünde seyir halinde olan Burhan Uslu (32) yönetimindeki GE BU 91 Almanya plakalı otomobile arkadan çarptı. Kazada sürücüler ile otomobillerdeki Gamze Uslu (34), Mile Uslu (7), Kaan Uslu (4), Ela Uslu (9), Yiğit Kuş (20) ve Mehmet Demir (20), hafif şekilde yaralandı. Kazanın ardından 27 GC 526 plakalı otomobil alev alırken, ihbar üzerine bölgeye jandarma, polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara müdahale ederken, itfaiye ekipleri ise otomobildeki yangını söndürdü. Susurluk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

        Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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