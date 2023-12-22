Ortaokul ve liselilerin tasarladığı robotlar ile Tokyo'daki yarışmada dünya 6'ncısı oldular JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Sumo Robot Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan ekip, yarı finale yükselerek dünya 6'ncısı oldu. Yaklaşık 250 takım, 600 robot arasında, 5 kişilik ekiple 6'ncı olduklarını belirten Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeni Salih Güngör, "Sumo alanında da önümüzdeki yarışmalarda dünya lideri olmayı hedefliyoruz" dedi.

JAPONYA'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Sumo Robot Yarışması'nda Türkiye'yi temsil eden, ortaokul ve lise öğrencilerinden oluşan ekip, yarı finale yükselerek dünya 6'ncısı oldu. Yaklaşık 250 takım, 600 robot arasında, 5 kişilik ekiple 6'ncı olduklarını belirten Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeni Salih Güngör, "Sumo alanında da önümüzdeki yarışmalarda dünya lideri olmayı hedefliyoruz" dedi.

Londra'daki Kuzey Londra Gramer Okulu'nda, öğrencilerin yerel bilimsel araştırmasını geliştirme, keşiflerine yardımcı olması için 27 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında Uluslararası Greenwich Olimpiyatları düzenlendi. Robot ve proje kategorilerinde 45 ülkeden 225 projenin katıldığı olimpiyatlarda Türkiye'yi, Bursa'daki özel bir okulun 7´nci sınıf öğrencileri 20 kişilik ekiple temsil etti. 2 enerji, 1 çevre, 1 eğitim ve 1 dövüş robotu kategorisinde olimpiyatlara katılan Türk ekibi, 1 altın, 3 gümüş, 9 bronz madalya ile 3 mansiyon olmak üzere toplam 16 ödül aldı. Daha sonra, Romanya'da düzenlenen Avrupa Robot Yarışması'nda yarı final başarısı elde eden ekip, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen Dünya Sumo Robot Yarışması'na katılmaya hak kazandı. 6-12 Aralık'ta başkent Tokyo'da düzenlenen yarışmadaki yerini alan Türkiye temsilcileri, yarı finale kadar çıktıkları etkinlikte, dünya 6'ncısı oldu.

'ŞAMPİYONLUK İÇİN YOLA ÇIKMAYI HEDEFLİYORUZ'

Tokyo'da Türkiye'yi temsil edip ülke adına güzel bir başarı elde ettiklerini belirten, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım öğretmeni Salih Güngör, "Romanya'da düzenlenen Avrupa Robot Yarışması'nda, yarı final derecesiyle Japonya'da düzenlenen olimpiyatlara katılmaya hak kazandık. Japonya'da düzenlenen Dünya Sumo Robot Yarışması'na sadece seçkin projeler girebiliyor. Belli başarıda kendini ispatlayanlar girebiliyor. Burası bizim için zirve noktasıydı. Biz buraya ortamı görmek, yarışma heyecanını tatmak için gitmiştik ama aslında beklediğimizden daha iyi bir başarı elde ettik ve dünya 6'ncısı olduk. Önümüzdeki yıl daha iyi hazırlanıp şampiyonluk için yola çıkmayı düşünüyoruz. 50'den fazla ülke vardı. 18 yaş altı katılımcı olarak sadece biz vardık. Rakiplerimiz 50 yaş üzeriydi. Çocuklarımız bunlara karşı mücadele ettiler" diye konuştu.

'JAPONYA HEYETİ DE ÖĞRENCİLERİMİZİ GÖRÜNCE ŞAŞIRDI'

Katılımcıların çoğunun 50 yaş üzeri olduğunu, kendilerinin ise ortaokul ve lise öğrencileriyle yarışmaya katıldıklarına dikkat çeken Güngör, "Toplamda 50'den fazla ülkeden katılım vardı. Aynı ülkelerden birden çok fazla yapılan katılımcılarla birlikte yaklaşık 200-250 takım vardı. Her katılımcının birden fazla projeyle katıldığını düşünürsek, en az 600 robot arasında performans sergiledik. Biz bu yarışmada 16 maçta 12 galibiyetle 25 puan kazandık ve dünya 6'ncısı olduk. Öğrencilerimiz Japonya Dünya Sumo Robot yarışmasında katılımcılar arasında bir ilke imza attı. 18 yaş altı katılımcı ilk defa mega sumo robot yarıştırdı ve ilk defa kadın katılımcı bunu yaptı. Japonya heyeti de öğrencilerimizi görünce şaşırdı. 6, 7, 8 ve 10'uncu sınıftan 5 öğrencimizle yarışmaya katılım sağladık. Benimle birlikte 6 kişilik bir ekip olarak gittik. Ekibimiz 4 kız 1 erkekten oluşuyor. 6 ay sonra yine Londra'da Dünya Robot Olimpiyatları düzenlenecek. Oraya katılmak için hazırlıklarımıza başladık. Geçen yıl Londra'da, Türkiye'yi temsilen yarışmalardan lider çıkmıştık. Yine bunu tekrarlayıp sumo robot alanında da kendimizi geliştiriyoruz. Sumo alanında da önümüzdeki yarışmalarda dünya lideri olmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

'GURURLU HİSSETTİM'

Elde etmiş oldukları başarı sebebiyle gururlu olduğunu belirten 10'uncu sınıf öğrencisi Naz Aydın, "Serbest kategoride mini sumo kategorisinde yarıştık. Yarışmaya gitmeden önce robotlara yazılım yüklemeyi öğrendik. Ekip arkadaşlarımla birlikte robotları yarıştırdık. Hafta içi belli günlerde arkadaşlarımızla buluşuyorduk. Zaman çok eğlenceli geçiyordu. Küçüklükten beri yazılım, kodlama gibi işlemlere ilgim vardı. Yarışma çok eğlenceliydi. Bizden büyüklerle yarışmamıza rağmen atmosfer çok iyiydi. Herkes çok disiplinli ve kuralcıydı. Mini sumo kategorisinde yaklaşık 50 ülke arasından ilk 6'ya girdik. Çok mutlu oldum ve gururlu hissettim. Emeklerimin karşılığını aldığım için kendimle gurur duydum. Güzel bir başarı elde etmemize rağmen, yine de eksiklerimizi öğrenip sonraki yarışmalarda daha iyi dereceler elde edeceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

8'inci sınıf öğrencisi Nehir Kanat ise "Gerçekten gururlandım. Çok çaba sarf ettik. Böyle bir başarı elde etmek istiyorduk. 2018 yılından beri böyle bir hayalimiz vardı. O dönem ben de yarışmalara katılacak olan ekipteydim. Bu başarıyı elde etmek bize çok iyi geldi. Boş vakitlerimizde önümüzdeki yarışmalar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.