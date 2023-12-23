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        Her kafa darbesine 1 yıl hapis talebi - Yeniden

        BURSA'da, gittiği eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi olan Sibel Kahraman'ı (33) buradan zorla çıkartıp, bindirdiği otomobilinde yüzüne attığı 9 kafa darbesi ile yaralayan tutuklu sanık İrfan Şahin (50) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski sevgilisini, hayati tehlike oluşturacak şekilde dövdüğü belirtilen Şahin hakkında, toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 12:45 Güncelleme: 23.12.2023 - 12:50
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        Her kafa darbesine 1 yıl hapis talebi - Yeniden
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        BURSA'da, gittiği eğlence merkezinde gördüğü eski sevgilisi olan Sibel Kahraman'ı (33) buradan zorla çıkartıp, bindirdiği otomobilinde yüzüne attığı 9 kafa darbesi ile yaralayan tutuklu sanık İrfan Şahin (50) hakkındaki savcılık soruşturması tamamlandı. Hazırlanan iddianamede eski sevgilisini, hayati tehlike oluşturacak şekilde dövdüğü belirtilen Şahin hakkında, toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

        Sibel Kahraman, 2013 yılında erkek arkadaşı İrfan Şahin ile tanıştı. Uzun süre birliktelikten sonra Sibel Kahraman geçen yıl iddiaya göre kendisine cinsel içerikli mesajlar gönderdiğini öne sürdüğü İrfan Şahin'den ayrılmaya karar verdi. Bunun üzerine Şahin, farklı tarihlerde Kahraman'ın evine ya da iş yerine giderek, rahatsız etmeye başladı. Geçen eylül ayında kız arkadaşı ile eğlence merkezine giden Kahraman, saat 04.00 sıralarında kendisini takip eden eski sevgilisinin saldırısına uğradı. Şahin, eski sevgilisini zorla otomobile bindirdi. Kız arkadaşının ise arka koltukta oturmasına izin veren Şahin otomobili ile eğlence merkezinden ayrılırken kendisine tepki gösteren Sibel Kahraman'ın yüzüne dokuz kez kafa atarak yaraladı. Yüzü tanınmayacak duruma gelen Kahraman, aracın kırmızı ışıkta durması üzerine kız arkadaşı ile araçtan inerek yardım istedi. Şahin, otomobiline tekrar zorla bindirdiği genç kadına hakaret edip, şiddet uygulayarak evinin önüne getirerek, 'Hadi şimdi git ve şikayet et" diyerek bırakıp uzaklaştı.

        ŞİKAYETCİ OLUNCA TUTUKLANDI

        Daha sonra polis merkezine giden Sibel Kahraman eski sevgilisinden şikayetci oldu. Sevk edildiği devlet hastasında aldığı kafa darbeleriyle yüzünde saptanan kırıkların Kahraman'ın hayat fonksiyonlarını hafif derecede etkileyecek nitelikte olduğu belirlendi.

        Bunun üzerine polis tarafından yakalanan Kahraman, olaydan bir gün sonra polis tarafından gözaltına alındı. Verdiği ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen Kahraman, "Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. O akşam kendisi ile eğlence merkezinde karşılaştık. Gecenin ilerleyen saatlerinde, yanımda oturan Sibel ile arka koltuğa geçen arkadaşını Sibel'in evine bıraktım. Onlar araçtan inip, apartmana girene kadar arkalarından baktım. Bu arada gürültü duydum. Yanına gittiğimde Sibel'in burnunun üst kısmında kanama olduğunu görünce yardım amacıyla burnuna buz tuttum. Sonra da yanlarından ayrıldım. Ben Sibel'e kesinlikle şiddet uygulamadım. Masumum" dedi.

        Bursa Cumhuriyet Savcılığı yaklaşık 3 ay süren soruşturma sonrası, İrfan Şahin hakkında, 'Kasten yaralamak', 'Kadına karşı tehdit', 'Hakaret, cebir-tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak´ suçlarından toplam 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle asliye ceza mahkemesinde dava açıldı. Tutukluluk hali devam eden İrfan Şahin'in yargılanmasına ileriki günlerde başlanacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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