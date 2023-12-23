Tamir için okulun çatısına çıkan işçi, 10 metreden düşüp öldü BURSA'da, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısına onarım için çıkan Reyhani Acar (52), yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşüp, öldü.

BURSA'da, Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin çatısına onarım için çıkan Reyhani Acar (52), yaklaşık 10 metre yükseklikten beton zemine düşüp, öldü.

Olay, saat 11.00 sıralarında, merkez Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi Orhangazi Caddesi'ndeki Ahmet Cevdet Paşa Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde meydana geldi. Onarmak için lisenin çatısına çıkan Reyhani Acar, dengesini kaybederek yaklaşık 10 metreden beton zemine düştü. Kazayı gören iş arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, Acar'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Reyhani Acar'ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Bursa Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.