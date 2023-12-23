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        İstanbul'dan Bursa'ya otomobille uyuşturucu sevkine 2 gözaltı

        İSTANBUL´dan Bursa´ya otomobille kokain taşıyan S.A. ile yanında bulunan M.Ü., polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 80 gram kokain ele geçirildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.12.2023 - 15:33 Güncelleme: 23.12.2023 - 15:35
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        İstanbul'dan Bursa'ya otomobille uyuşturucu sevkine 2 gözaltı
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        İSTANBUL´dan Bursa´ya otomobille kokain taşıyan S.A. ile yanında bulunan M.Ü., polis ekipleri tarafından yakalanarak, gözaltına alındı. Otomobilde yapılan aramada ise 80 gram kokain ele geçirildi.

        Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürütülen istihbarat çalışmalarında İstanbul´dan İnegöl ilçesine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. Teknik takip başlatan ekipler, İstanbul´dan otomobille yola çıkan S.A. ile yanında bulunan M.Ü.´nün uyuşturucu taşıdığını belirledi. Şüphelileri Bursa girişinde fiziki takibe alan ekipler İnegöl ilçesinde kontrol noktası oluşturdu. Şüphelilerin kaçma ihtimaline karşı çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, S.A. idaresindeki otomobili ilçe girişinde durdurdu. Otomobilde yapılan aramada 80 gram kokain ele geçirilirken, 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bursa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bursa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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