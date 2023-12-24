Faruk Çelik´in babası Hacı Yaşar Çelik, son yolculuğuna uğurlandı

AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik´in 104 yaşında hayatını kaybeden babası Hacı Yaşar Çelik, Bursa'da toprağa verildi.

Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik´in babası Hacı Yaşar Çelik, bu sabah hayatı kaybetti. Çelik babasının vefat haberini sosyal medya hesabından, "Asırlık çınar, binbir zahmetle, meşakkatle bizleri hayata hazırlayan babam Hacı Yaşar Çelik bu sabah emanetini teslim etti. Sen iyi bir mümin, iyi bir babaydın. Rabbim rahmetiyle muamele eylesin. Mekanın cennet olsun. Cennetinde buluştursun" sözleriyle paylaştı.

Yaşlılığa bağlı rahatsızlık nedeniyle vefat eden Çelik için, Bursa Yıldırım Bayezid Camii´nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Vali Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu ile AK Parti İl Başkanı Davut Gürkan da katıldı. Hacı Yaşar Çelik´in cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından, Baruthane Mezarlığı'nda torağa verildi.